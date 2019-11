Gedenkgottesdienst und adventliche Feier

Die Kolpingsfamilie lädt am Mittwoch, 4. Dezember, zum Kolpinggedenktag ein. Er beginnt um 18.30 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst in der Klosterkirche. Gegen 19.30 Uhr schließt sich eine adventliche Feier im Gasthof Bären an. Es werden viele Mitglieder für lange Treue zum Kolpingsverband geehrt. maa