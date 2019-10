In der Kapelle des Klinikums Coburg findet am Freitag, 8. November, ab 16 Uhr ein Gedenkgottesdienst für verstorbene Patienten statt. Alle Angehörigen und Freunde sind dazu eingeladen, um ihrer Trauer noch einmal einen Raum zu geben und gemeinsam mit den Klinikmitarbeitern an sie zu erinnern. Der Gottesdienst wird von der ökumenischen Klinikseelsorge, den onkologischen Casemanagerinnen, den Psychologen und den Sozialdienstmitarbeiterinnen im Klinikum gestaltet. Am Eingang zur Kapelle wird jeder Angehörige die Möglichkeit haben, den Namen des Verstorbenen in ein Buch einzutragen und eine Kerze für ihn zu entzünden. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht das Angebot, bei einer Tasse Kaffee oder Tee miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Gedenkgottesdienste finden zweimal jährlich statt und richten sich ausdrücklich an alle Angehörigen, unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Auch Menschen, die um einen schon länger verstorbenen Patienten trauern, sind zu diesen Gottesdiensten willkommen. red