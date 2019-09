Saal an der Saale 18.09.2019

Gedenkgottesdienst für Trauernde

Ein Gedenkgottesdienst für Trauernde findet am Sonntag, 29. September, in der Findelbergkirche in Saal an der Saale statt. Beginn ist um 19 Uhr. Thema ist"Das geknickte Rohr wird er nicht brechen und ...