Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Am Volkstrauertag finden in Stockheim folgende Gottesdienste und Gedenkfeiern statt: Samstag, 16. November , 17.30 Uhr Haig und 17.45 Uhr Haßlach. Am Sonntag, 17. November, 8.30 Uhr Stockheim, 9 Uhr Burggrub, 10.30 Uhr Neukenroth und um 14 Uhr in Reitsch. red