Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Die Gemeinde Redwitz lädt zu Gedenkfeiern anlässlich des Volkstrauertages ein. Diese finden wie folgt statt: Heute, Freitag, 19.15 Uhr in Unterlangenstadt; morgen, Samstag, 18 Uhr in Trainau und 18.30 Uhr in Mannsgereuth; Sonntag, 17. November, 9.45 Uhr in Obristfeld und 11 Uhr in Redwitz am Kriegerdenkmal. Der Gedenkfeier in Redwitz geht um 10.15 Uhr ein Gottesdienst in der St.-Ägidius-Kirche voraus. An die Bevölkerung und die Ortsvereine ergeht Einladung zur Teilnahme. red