Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Die Stadtverwaltung lädt alle Mitbürger zur Teilnahme an den folgenden Gedenkfeiern ein: in Mährenhausen, 8 Uhr; Sülzfeld 8.20 Uhr; Breitenau, 8.45 Uhr, Heldritt, 9 Uhr; Grattstadt, 9.30 Uhr; Gauerstadt, 10 Uhr; Roßfeld, 10.15; Lempertshausen, 11.15 Uhr; Elsa, 13.30 Uhr und in Oettingshausen um 14 Uhr, an den jeweiligen Ehrenmählern. Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag im "Haus des Gastes" beginnt um 11 Uhr, um 11.15 Uhr beginnt die Feierstunde mit der Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister Tobias Ehrlicher, danach ist Kranzniederlegung am Mahnmal der Heimatvertriebenen. Die musikalische Unterhaltung übernimmt die Stadtkapelle Bad Rodach. red