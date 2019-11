Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Zum Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, finden an den Kriegerdenkmälern folgende Veranstaltungen statt: im Anschluss an den 10-Uhr-Gottesdienst in Ebensfeld; um 9.30 Uhr in Döringstadt; um 10 Uhr in Kleukheim und um 10 Uhr in Birkach. Bereits am Samstag, 16. November, ab 18 Uhr, findet in Prächting ein Gedenken statt. In Bad Staffelstein findet am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr eine Gedenkfeier am Kriegerdenkmal in der Viktor-von-Scheffel-Straße statt. Es spielt die Nothelferkapelle, die Ansprache hält Stadtpfarrer Georg Birkel. red