Die Gemeinde Knetzgau gibt die Termine für die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag bekannt. Es gilt der folgende Zeitplan: in Hainert am Freitag, 1. November, um 13.30 Uhr am Kriegerdenkmal; in Wohnau ist am Freitag, 1. November, um 13.30 Uhr der Friedhofsgang mit der Gefallenenehrung; in Unterschwappach am Freitag, 1. November, um 14.30 Uhr Friedhofsgang mit Gefallenenehrung; in Oberschwappach am Samstag, 16. November, um 18.30 Uhr Gottesdienst mit anschließender Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal; in Westheim am Samstag, 16. November, um 19.45 Uhr am Kriegerdenkmal; in Knetzgau am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr Gottesdienst mit anschließender Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal; in Zell am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr Gottesdienst mit Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal; in Eschenau am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr Gottesdienst mit Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal des Ortes. red