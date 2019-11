Gedenkfeiern am Volkstrauertag

Die Verwaltungsgemeinschaft Theres gibt die Termine für die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag bekannt. Sie finden jeweils nach den Gottesdiensten statt. Diese beginnen in der Gemeinde Gädheim jeweils am Sonntag, 17. November, wie folgt: in Gädheim um 9 Uhr, in Ottendorf um 10.15 Uhr und in Greßhausen um 10.30 Uhr. In der Gemeinde Theres am Samstag, 16. November, in Obertheres um 18 Uhr und jeweils am Sonntag, 17. November, in Untertheres um 10.15 Uhr, in Buch um 10.30 Uhr und in Horhausen um 9 Uhr. In der Gemeinde Wonfurt am Samstag, 16. November, in Wonfurt um 18 Uhr und jeweils am Sonntag, 17. November, in Dampfach um 9 und in Steinsfeld um 10.30 Uhr. Die Vereine werden gebeten, ihre Fahnenabordnungen zu entsenden. Die Feiern werden von den Musikkapellen und von den Gesangvereinen umrahmt. red