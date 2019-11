Hammelburg 06.11.2019

Gedenkfeier zur Reichspogromnacht

Die Gedenkstunde zur Reichspogromnacht findet in diesem Jahr in Hammelburg am Sonntag, 10. November, am Seelhausplatz statt. Ab 19.15 Uhr stimmen Musiker, Sänger und Sängerinnen der Gruppe St. Johanne...