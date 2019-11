Gedenkfeier und Kesselfleischessen

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Untererthal lädt am Samstag, 16. November, am Vorabend zum Volkstrauertag zur Gedenkfeier ein. Die Fahnenabordnungen versammeln sich um 17.15 Uhr vor dem Feuerwehrhaus. Im Anschluss an den Gottesdienst um 17.30 Uhr beginnt gegen 18.15 Uhr der Fackelzug zum Ehrenmal am Friedhof, wo die eigentliche Gedenkfeier stattfindet.Im Anschluss Kesselfleischessen in der Erthal-Halle. sek