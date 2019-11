Gedenkfeier in Ermreuth zur Pogromnacht

Wie alle Jahre lädt der Freundes- und Förderkreis Synagoge Ermreuth am Samstag, 9. November , zu einer Gedenkfeier ins jüdische Gotteshaus nach Ermreuth ein: weil laut Veranstalter nicht vergessen werden dürfe, was an Leid und Not damals Juden angetan worden sei und weil auch heute jeder Antisemitismus konsequent zurückgewiesen werden müsse. Beginn ist um 18 Uhr. Musikalisch wird die Gedenkfeier umrahmt von der Cellistin Elena Ivanova Ebert (Heroldsbach). red