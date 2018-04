Salz bei Bad Neustadt an der Saale vor 14 Stunden

Gedenkfeier für Rhönvater Karl Straub

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt beteiligt sich am Freitag, 20. April, an der Gedenkfeier für Karl Straub in Salz. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr der Parkplatz am Oberen Tor zur Bildung von Fahrgemei...