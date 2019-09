Gedenkfeier der CSU in Kloster Banz

Am Jahrestag der Wiedervereinigung, am Donnerstag, 3. Oktober, trifft sich der CSU-Kreisverband Lichtenfels um 11 Uhr am Gedenkstein von Franz Josef Strauß in Kloster Banz. Der Coburger Landrat Sebastian Straubel wird in diesem Jahr die Festrede halten.

Der Tag der Deutschen Einheit gibt den besonderen Anlass, auf die jüngere deutsche Geschichte, 30 Jahre nach dem Mauerfall, zurückzublicken. Aber auch die aktuelle Politik wird im Mittelpunkt der Rede von Landrat Straubel stehen. Wie gewohnt umrahmt der Hochstadter Musikverein die Veranstaltung musikalisch.

Der CSU-Kreisvorsitzende, Landrat Christian Meißner, lädt zu dieser öffentlichen Veranstaltung alle Mitglieder des CSU-Kreisverbandes, der Frauen-Union und Jungen Union sowie die Bevölkerung ein. Im Anschluss an den Festakt findet der traditionelle Weißwurstfrühschoppen in den Räumen der Hanns-Seidel-Stiftung statt. red