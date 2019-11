Gedenkfeier an der ehemaligen Grenze

Eine Gedenkfeier anlässlich der Grenzöffnung vor 30 Jahren findet am Montag, 2. Dezember, ab 18 Uhr an der ehemaligen Grenze Allertshausen-Hellingen (Bayern-Thüringen) statt. Dazu laden die Bürgermeister beider Gemeinden ein. Nach Ansprachen und einer Kranzniederlegung ist in der Gastwirtschaft Hartleb in Maroldsweisach ein gemütliches Beisammensein geplant. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Riether Musikanten. red