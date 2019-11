Gedenkfeier am Sonntag

Am Sonntag, 17. November, wird der Volkstrauertag begangen. Die Gedenkfeier findet um 16.30 Uhr in der Friedhofsanlage in Münnerstadt statt. Die Gottesdienste sind vorgesehen um 8.30 Uhr in der Klosterkirche, um 10.30 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche und um 9.30 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche. Mit einer Fahnenabordnung umrahmen die Vereine die Gedenkstunde. Die Kranzniederlegung wird von der Reservisten- und Soldatenkameradschaft Münnerstadt durchgeführt. sek