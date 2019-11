Gedenkfeier am Kriegerdenkmal

Am Volkstrauertag, Sonntag, 17. November, gedenkt die Bevölkerung von Kraisdorf am Kriegerdenkmal der in beiden Weltkriegen gefallenen und vermissten Mitbürger. Die Vereins- und Fahnenabordnungen treffen sich um 12.45 Uhr am Gasthaus Bühler und ziehen von dort unter den Klängen der Blasmusik Kraisdorf zum Denkmal in der Brünner Straße, wo um 13 Uhr die Gedenkfeier der Soldatenkameradschaft stattfindet. ka