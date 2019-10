Gedenken zum Volkstrauertag

Am Sonntag, 17. November, begeht die Gemeinde wieder den Volkstrauertag. Die Gedenkstunden finden wie folgt statt: Michelau, 10 Uhr, Gottesdienst, anschließend Gedenkfeier; Schwürbitz, 10 Uhr, kath. Gottesdienst, 8.45 Uhr, evang. Gottesdienst, danach Treffen der Teilnehmer (11 Uhr) auf dem Vorplatz der katholischen Kirche zur Gedenkfeier und Kranzniederlegung am Ehrenmal; Lettenreuth, 9 Uhr, Eucharistiefeier, anschließend Gedenken am Ehrenmal; Neuensee, Samstag, 16. November, um 17 Uhr, Gedenken am Ehrenmal, anschließend Gottesdienst. red