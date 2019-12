Gedenken zum 100. Geburtstag von Dr. Hans Weiß

Der ehemalige Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Bad Kissingen, Dr. Hans Weiß, wäre am Donnerstag, 12. Dezember 2019, 100 Jahre alt geworden. Die Stadt Bad Kissingen hat anlässlich dieses Jubiläums am Grabe von Dr. Hans Weiß in München eine Schale niedergelegt. Dr. Hans Weiß war von 1952 bis 1984 Oberbürgermeister von Bad Kissingen.

Von 1954 bis 1966 war Dr. Hans Weiß Präsident des unterfränkischen Bezirkstages, von 1966 bis 1970 Mitglied des Bayerischen Landtages.

Gestorben 2008 in München

Von 1959 bis 1972 war er Vorsitzender des Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes. Von 1972 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt des Oberbürgermeisters war er Erster Vorsitzender des Bayerischen Gemeindetages, anschließend dessen Ehrenvorsitzender, von 1972 bis zu dessen Auflösung im Jahr 2000 war er Mitglied des Bayerischen Senats und in den Jahren 1982 bis 1993 dessen Präsident.

Nach 32 Dienstjahren schied Dr. Hans Weiß im Jahr 1984 aus dem Amt aus. Der Stadtrat verlieh ihm 1984 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Bad Kissingen. Am 16. Oktober 2008 verstarb er in München. red