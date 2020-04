Gedenken im Internet

Das am 26. April geplante Gedenken an die Opfer der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl findet in diesem Jahr in anderer Form statt. "Die Bamberger Grünen veranstalten ein Online-Gedenken, für das jeder Bilder zur Veröffentlichung einreichen kann", sagt Sowa. Die Bilder können die Teilnehmer am Tschernobyl-Denkmal zeigen, auch mit Schildern und Plakaten. Die Fotos können bis Donnerstag, 23. April, 21 Uhr an kreisverband@gruenes-bamberg.de geschickt werden. Sie werden anschließend auf den Social-Media-Kanälen des Grünen-Kreisverbandes Bamberg veröffentlicht.

Schildkröte aus Granit

Am 26. April 1986 ereignete sich im Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine der bisher größte Unfall in der Geschichte der Atomenergie. In der Folge wurden weite Teile Europas nachhaltig radioaktiv verseucht.

Die Kreisgruppe Hof des Bundes Naturschutz hat unter der Leitung von Nanne und Udo Benker-Wienands im Jahr 1988 zum Gedenken an den Unfall ein Denkmal initiiert. Im Jahr 2011 konnte das Werk, eine auf dem Rücken liegende hilflose Schildkröte aus schwarzem Granit, in Bamberg installiert werden. Entworfen hat das Kunstwerk der koreanische Künstler Jinmo Kang. red