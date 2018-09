Gedenken auf der Burg

Am Samstag, 22. September, um 16 Uhr wird der traditionelle Gedächtnisgottesdienst für Verstorbene des Altenburgvereins an der Kreuzigungsgruppe vor der Burg gefeiert. Für den verhinderten Burgpfarrer Matthias Bambynek zelebriert Generalvikar Msgr. Georg Kestel den Gottesdienst. Bei schlechtem Wetter findet die heilige Messe in der Galerie des Palas Gebäudes statt. Umrahmt wird der Gottesdienst von Musikern der Stadtkapelle Bamberg. Die Verleihung der Altenburgmedaille wird auf einen anderen Termin verschoben. red