Gedenken an verschwundene Mitbürger

Die Stadt Herzogenaurach lädt am Freitag, 14. September, um 11.30 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der Euthanasie-Morde auf den Kirchenplatz ein.

Opfer der "Aktion T4" waren wehrlose Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen. Zwischen Januar 1940 und August 1941 töteten Ärzte mehr als 70 000 Menschen in sechs eigens dafür eingerichteten Anstalten auf dem Gebiet des Deutschen Reiches.

Auch nach dem Ende dieser "Aktion" ging das Morden weiter, nun dezentral in den Pflege- und Heilanstalten durch Medikamente, systematischen Nahrungsentzug oder Vernachlässigung. Die Täter waren Wissenschaftler, Ärzte, Pfleger, Angehörige der Justiz, der Polizei, der Gesundheits- und Arbeitsverwaltung, heißt es in einer Pressemitteilung des Herzogenauracher Stadtmuseums. Die zehn Herzogenauracher Opfer der "Aktion T4" waren bislang im öffentlichen Bewusstsein nicht präsent. Das Mahnmal am Kirchenplatz wird an sie erinnern, gleichzeitig auch an die Herzogenauracher, die während der NS-Zeit in Kliniken und Anstalten getötet wurden.

Biografien der Opfer

An diesem Termin findet gleichzeitig die Eröffnung der Ausstellung " ... plötzlich gestorben - NS-Rassenhygiene 1933-1945" statt, die vom Stadtmuseum Herzogenaurach in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Erlangen und dem Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Behinderter (ZSL) durchgeführt wird. Die Ausstellung wurde vom Herzogenauracher Stadtmuseum um den Zusatzteil "Verschwunden" ergänzt, der die Biografien von Euthanasie-Opfern aus Herzogenauracher Familien dokumentiert.

Die Ausstellung im Stadtmuseum ist bis zum 25. November immer donnerstags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Zur Ausstellung des Stadtmuseums erscheint der Begleitband "Verschwunden". In den vergangenen Monaten hatte der Historiker Mark Deavin zusammen mit dem Herzogenauracher Stadtarchiv die Lebensgeschichten der zwischen 1940 und 1945 in Heil- und Pflegeanstalten verstorbenen Frauen, Männer und Kinder aus Herzogenaurach verfolgt. Auch unter den Patienten, die in die Tötungsanstalten der "Aktion T4" verlegt worden waren, wurden die Opfer aus der Aurachstadt recherchiert. Ziel des Buches ist die Aufnahme der Opfer in das kollektive Gedächtnis der Stadt durch Nennung ihrer Namen und Lebensdaten. Darüber hinaus enthält das Gedenkbuch eine Reihe individueller Lebensgeschichten und Familienfotos, die von den Angehörigen der ermordeten Menschen zur Verfügung gestellt wurden. Das Begleitheft ist zum Preis von drei Euro im Stadtmuseum erhältlich. red