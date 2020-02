Gedenken an Opfer

Ein Gedenkgottesdienst für die Euthanasieopfer des Zweiten Weltkriegs des Dominikus-Ringeisen-Werkes findet am Sonntag, 2. Februar, statt. Clemens Bieber hält den Gottesdienst um 10 Uhr in der Abtei unter dem Motto "379 Kerzen zum Gedenken an die Euthanasieopfer". Mit einem Mahnmal zum Gedenken der Euthanasie-Opfer auf dem Bildhäuser Friedhof setzt die St. Josefskongregation und das Dominikus-Ringeisen-Werk ein Zeichen gegen das Vergessen. sek