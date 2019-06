Strullendorf vor 12 Stunden

Gottesdienst

Gedenken an Hostienfund

Die Pfarrei Mistendorf begeht am Sonntag, 30. Juni, den Gedenktag an den Fund einer großen Hostie auf dem Steinknock vor 360 Jahren. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der Wallfahrtskapelle. re...