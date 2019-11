Der Friedhofsgang mit Gedenken an die Verstorbenen musste am vergangenen Sonntag kurzfristig wegen eines Missgeschicks entfallen. Dennoch soll noch den Verstorbenen gedacht werden. Dies wird nachgeholt im Gottesdienst am Freitag, 15.November, um 18.30 Uhr in der Christuskirche in Unterlangenstadt. Anschließend wird am Gefallenendenkmal die Gedenkstunde des Volkstrauertages abgehalten. red