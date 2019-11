Hammelburg 05.11.2019

Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege

Die Stadt Hammelburg gedenkt der Toten der beiden Weltkriege am Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, am Mahnmal hinter der katholischen Stadtpfarrkirche St. Johannes. Die Feier beginnt um 11.30 Uh...