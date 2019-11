Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege

Der Kapellenbauverein Burkheim weist darauf hin, dass am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr in der katholischen Heilig-Kreuz-Kapelle ein Gottesdienst für die Opfer der beiden Weltkriege stattfindet. Der Messe, die von einem Pater aus Vierzehnheiligen zelebriert wird, schließt sich eine würdige Gedenkfeier am Ehrenmal an. bkl