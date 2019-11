Am Samstag, 16. November, finden die Feierlichkeiten zum Volkstrauertag um 17.15 Uhr vor dem Kriegerdenkmal statt. Zum Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege lädt die Krieger- und Soldatenkameradschaft zu dieser Feierstunde ein. Die Soldaten des Ehrenzuges in den historischen Uniformen, begleitet vom Kanonier und dem Musikverein Friesen, umrahmen die Feierstunde. red