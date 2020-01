Gedankenaustausch der Vereine

Die Stadtratskandidatin des Bürgervereins Burgkunstadt, Sarah Haase, stellt am Freitag, 31. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr in der Gastwirtschaft Hofmann in Hainweiher das Ergebnis der Befragung der Vereine vor. Die Veranstaltung richtet sich besonders an alle an Ehrenamt und Vereinen Interessierte; natürlich sind aber alle Bürger willkommen. Das Treffen dient auch dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Gedankenaustausch zwischen den Vereinen. Ziel des Bürgervereins ist es, die Vereine und die ehrenamtlich Tätigen besser miteinander zu vernetzen. red