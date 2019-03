Meditative Gedanken zum Frühling und zur Fastenzeit stehen im Mittelpunkt eines Seniorennachmittags der katholischen Kirchengemeinde am morgigen Donnerstag um 14 Uhr im Saal des Pfarrheims Sankt Kilian (Klosterstraße). Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee, Kuchen, Krapfen sowie Wurst- und Käsebrötchen. Zu dem geselligen Nachmittag sind auch die Senioren der Kuratie Maineck willkommen. Für Gemeindemitglieder in den umliegenden Ortschaften, die keine Fahrgelegenheit haben, wird mit Bussen der Malteser ein Fahrdienst angeboten. Abfahrt ist um 13.15 Uhr in Pfaffendorf. Zugestiegen werden kann in Burkheim, Prügel, Baiersdorf und Woffendorf jeweils an der Bushaltestelle. bkl