Gedanken zum Frauentag

Vom Gärtnerplatztheater in München ist Rotraut Arnold nach Königsberg gekommen und führt hier den Kinder-Kultur-Ort. Dass sie immer noch Theaterblut in sich hat, merkten die Zuhörer und Zuschauer am Freitagabend in den Räumen des Künstlers Gerhard Nerowski in Königsberg am Salzmarkt. Dorthin hatte Rotraut Arnold anlässlich des Weltfrauentages zu einem witzigen, hintergründigen, selbstironischen, musikkabarettistischen Abend eingeladen, um Lieder und Texte vorzutragen.

Unter der Überschrift "Frauliches Vertrauliches" hatte die Künstlerin ihren Auftritt in drei Abschnitte gegliedert: Kindheit und Jugend - Erwachsensein - Alter. Mit viel Einsatz und der entsprechenden Gestik trug sie nicht nur die Lieder, wie unter anderem von Georg Kreisler "Ich bin ein herrliches Weib" oder Hugo Wiener "Ich möcht so gern ein Teenager sein", vor, sondern las auch Texte verschiedener Autoren, die die Zuhörer nicht nur zum Lachen brachten, sondern auch zum Nachdenken anregten. Den Abschluss bildete das Publikum selbst, indem es der Künstlerin ein Ständchen zu ihrem Geburtstag brachte. sn