Gedanken zu einem gefallenen Kreuz

Bei einem Spaziergang entdeckte Oswald Greim aus Marktleugast ein zusammengebrochenes Holzkreuz am kleinen Koserbach. Dazu hat er sich unter dem Motto "Aufruf an die Christenheit" so seine Gedanken gemacht, die wir nachfolgend veröffentlichen. "Da wo der Wallfahrtsweg ganz sacht, den Schritt über die klaa Koser macht. Ganz nah bei der Achatzmühl, da liegt im dichten Ufergschtrüpp ein Kreuz, von Wind und Schnee geknickt. Und unser Herre Jesu Christ, zu unterst, Gsicht in den Boden gedrückt. Ihr lieben Leut in Hermes drum, in Weiher, Leuchätz, Kupferberch, des wä doch ka allzu grußes Gwärch, wenn sich da a paar Leut melden täten und a a bisla schwers Gerät hätten. Dä Pater Adrian tät sich sicher freun, wenn zu ihm da a Meldung käm." red