Hofheim i. UFr. vor 16 Stunden

Gedächtnistraining und Bereitschaftsabend

Am Dienstag, 7. Mai, findet wieder das wöchentliche Gedächtnistraining des Roten Kreuzes Hofheim/ Königsberg statt. Beginn ist um 9 Uhr in Hofheim im Rot-Kreuz-Haus. Am Mittwoch, 8. Mai, findet der mo...