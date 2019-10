Am Donnerstag, 3. Oktober, besuchen die beiden Gedächtnis-Meister Annalena und Christian Schäfer aus Haßfurt das Lichtspiel-Kino in der Unteren Königstraße 34. Dort startet um 17 Uhr im Bundesstart der Dokumentarfilm "Memory Games" über Erinnerungsathleten aus der ganzen

Welt. Zusammen mit vier Protagonisten, Profis im internationalen Gedächtnissport, reisen die Zuschauer um die Welt und in die Tiefe ihrer individuellen Gedächtnispaläste. Annalena und Christian Schäfer verbindet eine ganz besondere Leidenschaft: der Gedächtnissport. Sie nehmen regelmäßig an Gedächtnis-Meisterschaften teil, halten deutsche Meister-Titel in verschiedenen Disziplinen, Weltrekorde (Annalena ist mehrfache deutsche Gedächtnismeisterin, Christian hält mehrere Guinness-Weltrekorde in Gedächtnis-Disziplinen und war schon "Wetten, dass..?"-Wettkönig). Sie geben gemeinsam Vorträge, Seminare und Workshops unter dem Motto "Memomagie". Beide wurden von der Bildzeitung als "das klügste Paar Deutschlands" betitelt. red