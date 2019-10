Die Geburtstagsfeier eines 18-Jährigen lief am Samstagmorgen gegen 3 Uhr völlig aus dem Ruder. Es kam zu einer Schlägerei vor einem Vereinsheim in Seubelsdorf, an der mehrere Personen beteiligt waren. Einer der Täter flüchtete, ist jedoch namentlich bekannt, ein anderer musste im Klinikum notversorgt werden, da er sich bei der Auseinandersetzung am Unterarm geschnitten hatte. Die Feier wurde aufgelöst, die näheren Umstände werden noch ermittelt.