Geburtstagsfeier endet mit Schlägerei

Ein zunächst verbaler Streit unter Gästen einer privaten Geburtstagsfeier im Stadtgebiet hat in der Nacht zum Sonntag mit einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Eine 17-Jährige wollte nach einer Diskussion von einem 18-Jährigen in Ruhe gelassen werden und schubste den Uneinsichtigen deshalb zur Seite. Dieser verpasste ihr anschließend einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Andere Partygäste hatten den Vorfall mitbekommen, eilten der jungen Frau zu Hilfe und verwiesen den 18-Jährigen des Grundstücks. Dabei kam es zu weiteren Rangeleien zwischen den Beteiligten, wobei ein 21-Jähriger den 18-Jährigen körperlich anging und ihn mehrfach im Gesicht traf. Zur Wundbehandlung musste der 18-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten durch die Polizei Herzogenaurach ein-geleitet.