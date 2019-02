Geburtstag gefeiert bis zum Umfallen

Sprichwörtlich gefeiert, "bis der Arzt kommt", hat ein junger Mann aus der Region am Sonntag in Bad Brückenau. Er beging seinen 23. Geburtstag mit einem Alkoholgelage, das am Sonntagmorgen schon begann, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Anwohner hatten die Polizei verständigt, weil er mit einem Saufkumpanen Flaschen herumwarf. Am Nachmittag dann wurde er von Passanten der Rettungsleitstelle gemeldet, weil er regungslos auf einem Kinderspielplatz lag. Dem Notarzt gelang es, das Geburtstagskind aufzuwecken. Als einzige Diagnose lag "zuviel Alkohol" vor, so dass "Ausschlafen" als Therapie genügte. Die Eltern kümmerten sich darum, dass ihr Sohn dies in sicherer Umgebung auch machte. pol