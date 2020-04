Geburtshilfe in Forchheim ist wieder geöffnet

Seit Mitte April nimmt die Geburtshilfe am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz werdende Mütter wieder zur Entbindung auf. Vom 30. März bis 15. April war die Geburtshilfe als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Mütter und Mitarbeiter geschlossen, da vier Hebammen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Negativ getestet

Alle Entbindungen, die im Zeitraum vor der Schließung stattgefunden haben, sind laut Klinikmitteilung negativ getestet und symptomfrei. In den ersten drei Tagen der Wiedereröffnung fanden bereits sechs Geburten im Klinikum Forchheim statt, davon zwei Kaiserschnitte.

Stefan Weingärtler, Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, unterstreicht: "Wir sind sehr erleichtert und froh, dass es allen betroffenen Mitarbeiterinnen besser geht." Während der Schließung wurden alle Hebammen und Mitarbeiter im Zweitagesabstand auf das Virus getestet. Nur die Negativgetesteten dürfen weiter in der Geburtshilfe und Neugeborenenstation arbeiten.

Innerhalb 24 Stunden

"Wir erhalten die Testergebnisse von dem Labor innerhalb von 24 Stunden und können so sehr zügig und zuverlässig eine mögliche Ansteckungsgefahr überprüfen", sagt Stefan Weingärtler.

Der kleine Rei Watanabe ist eines der beiden Kaiserschnittbabys. Er kam am 16. April um 8.32 Uhr mit 3190 Gramm auf die Welt und ist das jüngste von drei Kindern. Die Familie Watanabe stammt aus Japan, aus der Präfektur Kanagawa bei Tokio. Der Vater arbeitet für das große Medizintechnikunternehmen in Forchheim. Eigentlich war die Mutter Masami wegen der Schließung zur Entbindung bei einem anderen Krankenhaus registriert. Aber kurzentschlossen wechselte sie wieder zum Klinikum Forchheim, weil sie in der Nähe der Familie sein wollte. red