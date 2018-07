Geburtshilfe berät Eltern

ft



Die Zeit vor der Geburt ist aufregend, und die Vorfreude auf das Baby wächst. Doch bevor der neue Erdenbürger begrüßt werden kann, haben werdende Eltern viele Fragen. In einer Gesprächsrunde informieren Chefarzt Dr. Raphael Kupietz, die Assis-tenzärztin Sarah Benameur sowie eine Hebamme über die Möglichkeiten der Geburtshilfe am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken. Interessierte Bürger und werdende Eltern sind zu der kostenlosen Informationsveranstaltung am Dienstag, 10. Juli, 10.30 Uhr, ins Familienzentrum im Landratsamt Haßfurt eingeladen. Während der Veranstaltung gibt es eine Kinderbetreuung (Anmeldung: Ruf 09521/27638, Mail: familienzentrum@hassberge.de).