Gebündelt und kompakt: Informationen über die Gemeinschaft

Welche Rechte haben Verbraucher in der EU? Gibt es so etwas wie einen "Wertekodex" für die Staaten der Europäischen Union? Solche und weitere Fragen beantwortet das "Coburger Europa Lexikon", das vom Europe Direct Informationszentrum (Edic) in Coburg herausgegeben wurde.

Ab Januar soll das Lexikon in neuer und überarbeiteter Fassung vorliegen, teilte das Edic nun mit. In der Broschüre werden Ziele, Grundlagen, Geschichte und Institutionen der EU erklärt und Themen wie Arbeit, Binnenmarkt, Wirtschafts- und Währungsunion, Klimaschutz, Freihandelsabkommen, die EU als Raum des Rechts und der Grundrechte sowie die Rolle der EU in der Welt vereinfacht und verständlich aufgezeigt.Dabei geht es um regionale Europa-Themen genauso wie um nationale. Die Broschüre ist kostenlos im Edic zu haben (Löwenstraße 15) oder bei der Anmeldung der VHS in der Löwenstraße 12. red