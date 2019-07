Der Gemeinderat tagt am Dienstag, 23. Juli, um 19 Uhr im Rathaus. Zu den Tagesordnungspunkten gehören diverse Bauanträge, die Vereinsförderung und die Änderung der Entwässerungssatzung. Des Weiteren geht es in der Sitzung um die Anpassung der Gebührensatzung für die Benutzung der Mittagsbetreuung in der Grundschule Oberhaid. red