Gebühren ein Thema

Am Montag, 9. April, findet um 19.30 Uhr im Rathaus in Trebgast eine Sitzung des Gemeinderats statt. Themen sind unter anderem die Vorstellung des Entwurfs der Gestaltungsfibel durch das Büro Quaas, die Beratung verschiedender Bauangelegenheiten und die Erweiterung der Kamerabefahrung der Hausanschlüsse. Auf der Tagesordnung stehen ferner die künftigen Abwassergebühren sowie die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis zum Einleiten von Misch- und Regenwasser aus der Abwasseranlage Trebgast in verschiedene Fließgewässer. red