Gebühren bleiben gleich

Die Abwassergebühren in Neustadt betragen 3,23 Euro je Kubikmeter. Das wurde 2015 so festgelegt. Der Kalkulationszeitraum läuft jedoch am 31. Dezember ab. Daher wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband beauftragt, eine Neukalkulation durchzuführen, erklärte Kämmerer Rainer Schmiedeknecht dem Stadtrat bei seiner Sitzung am Montagabend. Das Ergebnis dürfte die Neustadter Hausbesitzer und Mieter freuen: Die neue Kalkulation ergab nämlich, dass die Gebühren für den neuen Berechnungszeitraum, also bis 2022, gleich bleiben können. rlu