Ein 81-Jähriger stürzte im Bereich des Unteren Kaulbergs mit seinem Fahrrad und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Montagabend fuhr der Mann gegen 20.15 Uhr vom Unteren Kaulberg in Richtung Pfahlplätzchen, als ihm die Lenkstange seines Fahrrads brach und er stürzte. Bei dem Sturz zog er sich starke Verletzungen im Gesicht und an beiden Armen zu und wurde deshalb zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.