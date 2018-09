Gebrauchtwarenhof fehlt die Akzeptanz

Die Regierung von Oberfranken hat den Kreishaushalt 2018 ohne Abstriche genehmigt. Der Wermutstropfen liegt darin, dass mit ihm die Pro-Kopf-Verschuldung über den bayerischen Durchschnitt steigen wird. Dem steht gegenüber, dass der Kreis kräftig in die Sanierung seiner Schulbauten investiert.

Weiterhin billigte der Kreisausschuss die Jahresrechnungen 2015 und 2016 und erteilte der Verwaltung Entlastung. Dasselbe Procedere lief für die "Pack-mer's"-Gebrauchtwarenhof-gGmbH für das Geschäftsjahr 2017. Die gemeinnützige Gesellschaft zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt hat eine Bilanzsumme von 230 000 Euro ausgewiesen.

Bedingt durch den Umzug in das neue Haus in der Haidfeldstraße entstand ein Fehlbetrag von 10 000 Euro. Dort will man noch die Beschilderung verbessern und auch auf den Müllfahrzeugen des Kreises dafür werben, denn bislang liegt die Akzeptanz des neuen Standorts unter dem des alten.

Beetz im Fachbeirat Soziales

Weiter stimmte der Ausschuss dem Antrag von Klaus Schwaab (WLF) auf Ausscheiden zu. In den Fachbeirat für soziale Angelegenheiten wurde Sebastian Beetz vom Arbeiter-Samariter-Bund berufen. lp