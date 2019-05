Gebrauchtwarenhof bietet Musikinstrumente

Der verkaufsoffene Samstag, 1. Juni, beim Gebrauchtwarenhof "Pack mer's" in Forchheim steht diesmal ganz im Zeichen der Musik. Zum Musikmachen gibt es neben diversen Musikinstrumenten (Gitarren, Akkordeons) auch Noten. Für das Musikhören gibt es Plattenspieler, Kompaktanlagen, Lautsprecher und Verstärker, aber auch CDs und LPs in großer Auswahl. Geöffnet hat der Gebrauchtwarenhof in der Haidfeldstraße 6 von 9 bis 13 Uhr. Die sonstigen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag durchgehend von 9 bis 18 Uhr, außerdem jeden ersten Samstag im Monat. red