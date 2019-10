Gebrauchtwaren erhältlich

Der Gebrauchtwarenmarkt der Diakonie in der Kronacher Blumau bleibt auch während der Baumaßnahme an der B85 für Kunden und Spendenanlieferungen erreichbar.

Umfangreiche Baumaßnahmen stehen an der Bundesstraße 85 auf einer Länge von 3,3 Kilometern zwischen Kronach und Gundelsdorf an. Neben der Vollsperrung ab dem 21.Oktober und der weiträumigen Umleitung für den Durchgangsverkehr wird auch die Erreichbarkeit der ansässigen Gewerbetreibenden beeinträchtigt sein.

Der Gebrauchtwarenmarkt der Diakonie des Diakonischen Werkes der Evang.-Luth. Dekanatsbezirke Kronach-Ludwigsstadt/Michelau e.V. bietet Hilfe für Langzeitarbeitslose und benachteiligte Menschen mit multiplen Problemlagen in der Kronacher Blumau an. Es geht darum, Menschen Selbstbestätigung und Anerkennung zu geben, so dass sie ihren Tagesablauf neu strukturieren und sich wieder in betriebliche Abläufe einfügen.

Als zertifizierte gemeinnützige Einrichtung bietet der Gebrauchtwarenmarkt Bedürftigen und Schnäppchenjägern günstig Möbel und andere gebrauchte Gegenstände an. hs