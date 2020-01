Gebrauchtes zum guten Preis

Am Sonntag, 12. Januar, und Sonntag, 8. März, findet von 9 bis 15 Uhr in der Radsporthalle in Unterschleichach ein Hallenflohmarkt statt. Im Februar findet kein Flohmarkt statt.

Immer am zweiten Sonntag

Dieser Flohmarkt wird ab sofort immer am zweiten Sonntag im Monat abgehalten, wie der Radsportverein mitteilt. Verkäufer werden um Voranmeldung gebeten. Tische sind vorhanden. Wer Floh- und Trödelsachen hat und sie nicht selbst verkaufen möchte, kann die Artikel zugunsten des RSV bei Sascha Vay abgeben (Anmeldung und Information Telefonnummer 0160/2417913, sascha.vay @rsv-unterschleichach.de). Auf einem Flohmarkt umherzubummeln macht nicht nur Spaß, so ein Bummel hat in der heutigen Zeit auch einen tieferen Sinn, denn manches Gebrauchte kann noch gute Dienste tun und so geschieht das Handeln im Sinne bester Nachhaltigkeit. red