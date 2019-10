Gebrauchtes und Exklusives

Am Samstag, 5. Oktober, gibt es beim Gebrauchtwarenhof "Pack mer's" in der Haidfeldstraße 6 in Forchheim Exklusives für Wand und Boden. Erwarten darf man an diesem Tag von 9 bis 13 Uhr eine große Auswahl an Bildern aus alter und neuer Zeit sowie Orientteppiche in allen Größen. Passend zum Herbst gibt es einen Apfel oder eine Birne zur Stärkung. Bei "Pack mer's" bekommt man auch Poltergeschirr. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und an jedem ersten Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr. red