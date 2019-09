Gebrauchtes rund ums Baby und Kind

Der Kinderförderbund Sandberg veranstaltet am Samstag, 5. Oktober, von 13 bis 15.30 Uhr einen Baby- und Kinderbasar in der Pfarrscheune. Einlass für Schwangere ist bereits ab 12.30 Uhr. Verkauft werden Kleidung, Spielwaren, Sportartikel und alles rund ums Baby und Kind. Außerdem wird Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen, angeboten. Annahme der Artikel ist am Donnerstag, 3. Oktober, von 10 bis 12 Uhr, nicht verkaufte Sachen können am Samstag, 5. Oktober, von 19 bis 19.30 Uhr wieder abgeholt werden. Der Kinderförderbund erhält 15 Prozent des Erlöses. Verkaufsnummern gibt es unter Tel.: 0176/450 140 40 (auch über Whatsapp). sek